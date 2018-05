Media polacchi svelano conseguenze dell’uscita dell’Ucraina da CSI

Come si osserva nell'articolo Kiev non ha ratificato la carta della Comunità degli stati indipendenti, tuttavia ha firmato migliaia di documenti nel suo ambito, tra i quali accordi per regime senza visti, cooperazione sull'immigrazione e umanitaria degli organi governativi e anche una collaborazione per il riconoscimento dei documenti.

Adesso Kiev deve determinare quali di essi non coincidono con gli interessi dell'Ucraina.

"Se l'Ucraina dovesse rompere uno di questi accordi, più di tre milioni di lavoratori ucraini non potranno lavorare in Russia. A Kiev faranno di tutto per uscire solo per lo spettacolo. Così ha fatto la Georgia, che ha lasciato la CSI, ma rispetta i suoi accordi", ha detto il professor Andrey Sudachev.

Come scrive il quotidiano, gli economisti ucraini considerano un importante accordo di libero scambio.

"La risoluzione di questo trattato porterebbe l'Ucraina a perdite multimilionarie. La conclusione di nuovi accordi commerciali, ad esempio con la Bielorussia o il Kazakistan, non è una questione di un giorno", ha osservato l'economista ucraino Alexander Okhrimenko.

In precedenza, il presidente ucraino Petro Poroshenko ha dichiarato che Kiev condurrà una verifica di tutti i trattati internazionali firmati all'interno della CSI.

È stato anche promulgato il decreto di Poroshenko sulla risoluzione di numerosi trattati della CSI per l'Ucraina.