Peskov: Sessione annuale domande e risposte di Putin includerà innovazioni tecnologiche

La cosiddetta sessione annuale di domande e risposte in linea diretta del presidente russo Vladimir Putin rimarrà la stessa in linea di principio.

Tuttavia, includerà una serie di innovazioni tecnologiche, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Lunedì, i media hanno riferito che la sessione annuale di domande e risposte si terrà in un nuovo formato — senza pubblico dal vivo — per la prima volta in dieci anni.

"La linea diretta 2018 includerà diverse innovazioni. Sarà un po' arricchita — ha detto Peskov — nel contesto di volumi di comunicazione e geografia, in linea con le conquiste tecnologiche che possediamo e vi informeremo su tutto a tempo debito".

La linea diretta del presidente Putin - Cronaca testuale

Il portavoce ha aggiunto che comunque l'essenza della "linea diretta" non cambierà.

Lunedì, Peskov ha detto che il Cremlino avrebbe fatto un annuncio tempestivo della data della sessione di domande e risposte. Quella del 2017 si è tenuta il 15 giugno per quasi quattro ore, durante le quali Putin ha risposto a oltre 70 domande.