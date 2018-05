La Duma continuerà il lavoro sulla legge per criminalizzare chi rispetta sanzioni USA-UE

Ha dichiarato che alla Duma sono pervenute molte idee varie su come migliorare il disegno di legge. "Le discuteremo tutte, dopodichè decideremo l'ulteriore programma per valutare la legge", ha aggiunto Volodin.

La Duma ha posticipato a giovedì per ulteriori consultazioni la discussione della seconda stesura della legge che criminalizza per l'attuazione delle sanzioni dei Paesi occidentali in Russia. Il disegno di legge prevede una pena detentiva fino a quattro anni di reclusione o multe fino a 600 mila rubli (circa 9mila euro).

Il documento prevede anche la responsabilità penale per i cittadini russi che contribuiscono all'introduzione di misure afflittive contro il Paese con pene di reclusione fino a 3 anni e multe fino a 500 mila rubli (circa 7mila euro).