Capo diplomazia USA definisce condizioni per ripresa rapporti con Iran

"Saremmo disposti a fermare le direzioni di tutte le nostre sanzioni contro il regime iraniano e saremmo felici di ripristinare piene relazioni diplomatiche e commerciali con l'Iran e fornire all'Iran tecnologie avanzate," — ha affermato Pompeo in un suo intervento a Washington.

In precedenza nello stesso discorso Pompeo ha esposto una serie di richieste all'indirizzo dell'Iran, che non contengono solo riferimenti a tutte le disposizioni dell'accordo nucleare, ma vanno oltre. In particolare gli Stati Uniti chiedono che l'Iran fermi qualsiasi attività nucleare, non sostenga le sue forze alleate in alcuni Paesi della regione mediorientale e interrompi il programma missilistico.