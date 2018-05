Corea, NYT: Trump ancora "incerto" se incontrare Kim Jong-un

Secondo il quotidiano, il presidente starebbe tenendo consultazioni in merito con i suoi consiglieri.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta tenendo consultazioni con i suoi consiglieri per sapere se tenere o meno un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un: lo ha riportato il New York Times, citando le proprie fonti.

Trump è preoccupato che il vertice ad alto livello con il leader nord-coreano, in programma a giugno a Singapore, possa portare a un imbarazzo politico. Secondo quanto riferito dal quotidiano, gli assistenti di Trump credono che il presidente abbia un grande desiderio di tenere questo incontro, tuttavia la sua recente decisione di ritirarsi dall'accordo nucleare iraniano "alza la posta in gioco" per i colloqui con Pyongyang.