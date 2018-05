Incontro Putin-Merkel, esperto: inappropriati gli articoli del Bild

Vladislav Belov, vice direttore dell'Istituto d'Europa dell’Accademia Russa delle Scienze, in un’intervista a RT, ha commentato le critiche del tabloid tedesco Bild sull’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e la cancelliera tedesca Angela Merkel a Sochi.

"Si sono incontrati due leader alla pari e hanno parlato allo stesso livello. È la continuazione del dialogo intavolato prima del 14 marzo, quando il Bundestag ha rieletto la cancelliera Merkel per il quarto mandato, e fino al 7 maggio, data dell'insediamento di Putin. Sì, sono leader. E dire che uno di loro è il padrone della situazione non è del tutto appropriato. Ma il Bild è tradizionalmente critico nei confronti del presidente russo", ha detto l'esperto.

Secondo Belov, la Merkel riconosce il ruolo di Putin nella politica mondiale, ed ha ripetutamente affermato che senza la Russia è impossibile risolvere i problemi internazionali.

"La Russia è coinvolta nella loro decisione, indipendentemente dalla posizione che l'Occidente, in particolare la Germania, assume. In questo, mi sembra, ci sia il talento della Merkel come leader politico: sa mettere correttamente i puntini sulle i", ha aggiunto.

L'esperto ha sottolineato che l'incontro tra i due leader è stato molto importante, durante il quale "sono stati inviati importanti segnali dalla Merkel e da Putin".

In precedenza, il Bild ha l'incontro Merkel-Putin un "duello diplomatico", ed ha definito "un insulto" il mazzo di fiori che il presidente russo ha regalato alla cancelliera tedesca.In un altro articolo, il Bild ha asserito che l'incontro è servito a Putin per mostrarsi come il padrone dell'arena politica mondiale.