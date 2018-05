Giappone, Abe conta su conclusione di un trattato di pace con la Russia

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe nel prossimo incontro con il presidente russo Vladimir Putin confida di fare progressi nella conclusione di un trattato di pace tra i due paesi. Ne ha parlato in un'intervista al canale televisivo Rossiya1.

"Confido nel raggiungimento di progressi nella risoluzione di compito tanto importante quanto la conclusione di un trattato di pace. Noi manteniamo la posizione che è necessario concludere un trattato di pace, risolvendo la proprietà di quattro isole (Curili, ndr). Il fatto che dopo più di 70 anni non ci sia un trattato di pace è assolutamente anormale. E su questo io e il presidente Putin siamo assolutamente d'accordo", ha detto Abe.

Egli ha spiegato che durante l'incontro con Putin nella città giapponese di Nagata è stato formulato un nuovo approccio per risolvere questo problema.

"La sua essenza è che, seguendo il percorso del trattato di pace, il Giappone e la Russia devono riconoscere l'importanza delle relazioni bilaterali, devono capire che un trattato di pace è necessario per lo sviluppo delle relazioni tra Giappone e Russia", ha aggiunto il premier giapponese.

Durante gli incontri precedenti, ha affermato Abe, le parti sono riuscite a raggiungere determinati accordi e la loro implementazione è già in corso. In particolare, le attività economiche congiunte sulle quattro isole Curili.

"Non ho alcun dubbio che le attività economiche congiunte sulle isole, volte a migliorare la vita delle persone in queste aree, gli sforzi dei due paesi dovrebbero portare al rafforzamento delle relazioni di fiducia… sono pronto a promuovere ulteriormente la cooperazione con la Russia in questa direzione ", ha sottolineato.

Egli ha ricordato che tra pochi giorni si terrà il 21esimo incontro con il presidente russo, e la posizione comune dei capi di stato è che le relazioni russo-giapponesi hanno un enorme potenziale.

"Sono sicuro che sarà a beneficio dello sviluppo dei nostri paesi e, allo stesso tempo, sarà un grande contributo al rafforzamento della stabilità mondiale. Il ruolo di vostro paese è molto importante. Ne parlo costantemente, anche all'interno del G7. Mi sembra che il presidente Putin si della stessa opinione, e penso che le relazioni tra Giappone e Russia dovrebbero essere ancora più stabili ", ha concluso Abe.

Il primo ministro giapponese si recherà in visita ufficiale in Russia il 25 e 26 maggio su invito del presidente Putin. Abe parteciperà agli eventi del Forum economico internazionale di San Pietroburgo come ospite d'onore.