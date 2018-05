Kiev, ha annunciato tre opzioni per la reintegrazione del Donbass

Vice Ministro per i territori occupati temporaneamente e sfollati interni dell'Ucraina Yuriy Grymchak ha descritto tre opzioni per il "ritorno" sotto il controllo di Kiev.

"Prima di tutto per raggiungere rapidamente la pace, è possibile arrendersi. Bisognerà rapidamente di sciogliere l'esercito, e ci sarà pace e tranquillità, ma non per molto" ha detto in un'intervista Grymchak con la testata online di Explorer.

C'è anche uno scenario militare, ma questo allineamento è "improbabile per molte ragioni", ha aggiunto il politico.

Secondo lui, l'opzione migliore per Kiev sarà lo spiegamento delle forze di pace con il successivo trasferimento della regione sotto il controllo dell'Ucraina.

In precedenza Grymchak ha detto che l'esercito ucraino è in grado di riprendersi il territorio delle repubbliche autoproclamate in due settimane. Tuttavia, ha osservato che tale scenario sembra "meno probabile".

© AFP 2018 / AUDE VANLATHEM / BELGA Volker: gli abitanti del Donbass vogliono che la regione torni all’Ucraina

Il politico ha definito come priorità lo scenario "croato", implicando l'introduzione di una missione di mantenimento della pace nel Donbass e il ritiro delle "truppe straniere" da lì. Tali, secondo Kiev, sarebbero le forze armate russe, le autorità ucraine dichiarano costantemente la loro presenza nella regione sebbene non siano mai state presentate prove convincenti.

Le autorità dell'Ucraina nell'aprile 2014 hanno lanciato un'operazione militare contro le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lughansk, le quali hanno dichiarato la propria indipendenza dopo il colpo di stato di piazza Maidan. Secondo le Nazioni Unite, più di diecimila persone sono morte durante il conflitto. Le parti hanno ripetutamente raggiunto accordi sull'armistizio, ma anche dopo di essi gli scontri continuano in Donbass.