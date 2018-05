Welt: “Trump scava un solco tra l'Europa e l'America e Putin vince”

Secondo il corrispondente del canale televisivo tedesco Christoph Wanner, oggi il presidente russo è molto richiesto e tutti vogliono portarlo dalla propria parte.

Alla domanda "possiamo dire che il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea sull'accordo nucleare sia davvero utile a Putin? O in altre parole Make "Trump Putin great again"? (fa di nuovo grande Putin, ironia sullo slogan elettorale di Trump Make America great again — ndr), Christoph Wanner ha risposto:

"Penso che in un certo senso Trump renda davvero Putin di nuovo grande.

Alcuni affermano addirittura che Trump è davvero l'amico più intimo di Putin. Perché?

Con la sua politica nei confronti dell'Iran, Trump sta attualmente scavando un solco tra gli Stati Uniti e l'Europa. Vladimir Putin, ovviamente, sfrutta il vuoto che si è formato. Hanno bisogno di Putin di nuovo. La Merkel è venuta qui oggi a Sochi. Questo mese anche Macron ed Abe arriveranno qui in occasione del Forum Economico di San Pietroburgo. Tutti vogliono tirare Putin dalla propria parte.

Tutti i tentativi, per così dire, di portare la Russia all'isolamento per i fatti in Siria e la crisi in Ucraina si sono conclusi con un fallimento.

Detto questo, si può davvero dire che Trump ha reso Putin di nuovo grande."