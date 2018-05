Diplomazia USA apre all'Iran: colloqui per nuovo accordo nucleare “senza buchi”

Lo ha annunciato in un briefing telefonico il direttore della pianificazione politica del Dipartimento di Stato Brian Hook durante la conference-call con i giornalisti in occasione del primo intervento pubblico del nuovo segretario di Stato Mike Pompeo.

Il discorso di Pompeo sarà dedicato all'accordo nucleare iraniano.

"L'Iran non si è meritato la fiducia del mondo per il suo programma nucleare. Come sapete, Israele ha rivelato l'occultamento di documenti da parte dell'Iran sullo sviluppo di armi nucleari… Ci accingiamo a colmare tutti i buchi possibili con un nuovo accordo per difendere l'ordine mondiale… Noi ed il presidente siamo pronti a questi negoziati", ha detto Hook.

Secondo il diplomatico, l'Iran deve ancora dimostrare la sua imparzialità nell'adempimento dei suoi obblighi nella parte del programma nucleare militare.

Hook ha aggiunto che uno degli strumenti di pressione sull'Iran per ottenere un nuovo accordo possono essere ulteriori sanzioni, che "sono uno strumento di pressione diplomatica."

La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervenendo in Indiana, ha detto di voler ottenere un "buon accordo" con l'Iran dopo l'uscita dal piano d'azione globale congiunto sul programma nucleare.