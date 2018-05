Trump: l'uscita dall'accordo nucleare con l'Iran favorisce normalizzazione in Siria

"In realtà con l'uscita dall'accordo nucleare iraniano, un pessimo accordo per gli Stati Uniti, contribuiamo a stabilizzare la Siria. Penso che la Siria si stabilizzerà e questo spettacolo dell'orrore finirà. Vediamo cosa accadrà", ha detto in un incontro con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg a Washington.

La situazione intorno al piano comune d'azione globale è diventata tesa dopo l'8 maggio, quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Washington si sarebbe ritirata dall'accordo sul nucleare iraniano firmato da Teheran con i "sei" di mediatori internazionali (Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania) nel 2015. Trump ha inoltre dichiarato il ripristino di tutte le sanzioni contro l'Iran, sospese a seguito dell'accordo.

Gli altri membri del sestetto di mediatori internazionali si sono opposti a questo passo degli Stati Uniti. I partner europei di Washington hanno dichiarato che intendono continuare a rispettare le disposizioni dell'accordo con l'Iran.