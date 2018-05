Approvata la nuova composizione del governo russo

L'incontro si è svolto nella residenza del presidente russo Bocharov Ruchey.

Putin ha osservato che aveva discusso tutte le candidature preventivamente con Medvedev in mattinata.

"Queste persone sono note, con una buona esperienza lavorativa, comprovate", ha affermato il presidente.

Anton Siluanov è stato nominato vice primo ministro

Siluanov in qualità di primo vice primo ministro avrà il compito del blocco finanziario ed economico, mentre sono stati nominati vice ministri Tatyana Golikova per il blocco sociale, Alexei Gordeev per il blocco giuridico, Dmitry Kozak per l'industria e l'energia, Vitaly Mutko per le costruzioni, Yuri Borisov per il complesso militare industriale, Yulia Golodets per Cultura e dello Sport, Maxim Akimov per l'economia digitale, dei trasporti e delle comunicazioni, Konstantin Chuichenko come capo dell'apparato del governo e Yuri Trutnev sarà plenipotenziario del Circondario federale dell'Estremo Oriente.

Il posto in ufficio è stato mantenuto dal Ministro degli Esteri Sergey Lavrov, dal Ministro degli Interni Vladimir Kolokoltsev, dal Ministro della Cultura Vladimir Medina, dal Ministro della Giustizia Alexander Konovalov, dal Ministro della Sanità Veronika Skvortsova, dal Ministro della Difesa Sergei Shoigu, e dal Ministro del Commercio e dell'Industria Denis Manturov, dal Ministro dello Sport Pavel Kolobkov, dal Ministro dello Sviluppo economico Maxim Oreshkin, dal Ministro del lavoro e della protezione sociale Maxim Topilin e il capo del ministero dell'Energia Alexander Novak.

È stato nominato come nuovo Ministero dell'Agricoltura Dmitry Patrushev, Vladimir Yakushev dirigerà ora il ministero delle Costruzioni e Dmitry Kobylkin il ministero delle risorse naturali.

Il Ministero dei trasporti sarà guidato da Evgenij Dietrich e il Ministero per lo sviluppo dell'oriente russo dal governatore della regione di Amur, Alexander Kozlov.

Anche il capo del Ministero delle misure di emergenza è cambiato: al posto di Vladimir Puchkov è stata nominata Yevgenia Zinicheva.

Mikhail Kotyukov è stato nominato Ministro della Scienza e dell'Istruzione Superiore.

Il ministro per lo sviluppo digitale, le comunicazioni e i media di massa (ex ministro delle comunicazioni) è diventato il capo del Centro di analisi sotto il governo Konstantin Noskov.

Lunedì, Medvedev ha presentato a Putin proposte sulla struttura del governo, che successivamente il capo dello stato ha approvato.

Non sono stati proposti cambiamenti fondamentali, poiché la struttura esistente ha dimostrato la sua efficienza.

Tuttavia, sono previsti alcuni cambiamenti:

Il Ministero dell'Istruzione e della Scienza sarà diviso in due ministeri separati: il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero della Scienza e dell'Istruzione superiore. Il primo affronterà i problemi delle scuole e dell'istruzione secondaria specialistica, il secondo si occuperà delle istituzioni scientifiche e dello sviluppo scientifico nel suo insieme. Inoltre, l'agenzia federale delle organizzazioni scientifiche sarà abolita;

Le missioni commerciali saranno trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero dell'Industria e del Commercio. Ciò consentirà di concentrarsi sulle questioni relative al sostegno all'esportazione di imprese industriali e alle esportazioni tecnologiche all'estero;

Il Ministero delle comunicazioni e delle rete viene trasformato nel Ministero dello sviluppo digitale. Secondo il primo ministro, ciò contribuirà a realizzare l'agenda digitale, di cui il presidente ha parlato nel messaggio e nel nuovo decreto di maggio;

Agenzia federale per gli affari della gioventù (Rosmolodozh) e il Servizio Federale di Supervisione nel campo dell'Istruzione e della Scienza (Rosobrnadzor) passeranno dal Ministero della Pubblica Istruzione in diretta subordinazione al governo;

E' stata istituita la carica di primo vice-ministro delle finanze;

Il nuovo gabinetto dei ministri sarà rappresentato da dieci vice-premier, tra cui il primo vice primo ministro.