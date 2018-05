Unione Europea avvia procedura per bloccare sanzioni USA contro Iran

La Commissione Europea ha emanato un piano di misure protettive contro eventuali sanzioni statunitensi contro l'Iran. Venerdì scorso è stata avviata la procedura di aggiornamento della legge del 1996, concepita per bloccare gli effetti extraterritoriali delle nuove misure restrittive per le società europee.

L'Unione Europea ha usato il regolamento di blocco solo una volta nella sua storia, nel novembre 1996, come risposta alle sanzioni economiche extraterritoriali degli Stati Uniti contro Cuba. Nello stesso anno, la misura si estese alle restrizioni di Washington sull'Iran e la Libia.

"Il regolamento di blocco" vieta alle società europee di osservare gli effetti extraterritoriali delle sanzioni statunitensi; consente di recuperare le perdite derivanti da tali sanzioni; Elimina l'effetto nell'UE di qualsiasi decisione sull'imposizione di eventuali sanzioni effettuata nei tribunali stranieri.

"L'obiettivo è che questa misura venga adottata prima del 6 agosto 2018, quando entrerà in vigore la prima serie di sanzioni statunitensi", dice la nota esplicativa del piano.

Inoltre, la CE rimuoverà gli ostacoli all'adozione da parte della Banca europea degli investimenti (BEI) di decisioni "nel quadro delle garanzie di bilancio dell'UE" sul finanziamento di attività al di fuori dell'UE in Iran.

"Ciò consentirà alla BEI di sostenere gli investimenti dell'UE in Iran e può essere utile, in particolare, per le piccole e medie imprese". Tutte le norme e le procedure pertinenti saranno applicate alle singole transazioni finanziarie" ha spiegato a Bruxelles.

La CE propone anche di sviluppare meccanismi bancari che consentano all'Iran di ricevere entrate legate al petrolio. Questo potrebbe funzionare se gli Stati Uniti imporranno sanzioni contro le organizzazioni europee coinvolte in tali transazioni.

Il trio europeo, Francia, Germania, Gran Bretagna, e l'Iran hanno concordato di sviluppare un programma per sostenere e rafforzare i legami economici in risposta al ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare.