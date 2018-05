Parlamento russo risponde a critiche del Dipartimento di Stato USA sul ponte di Crimea

Così ha commentato la dichiarazione del Dipartimento di Stato, secondo cui il nuovo ponte ostacola la navigazione dello Stretto di Kerch e limita la consegna delle merci tramite navi.

"Per quanto ne so, il ponte non crea problemi al traffico navale, c'è un punto di attraversamento speciale, è abbastanza comodo. <…> Questa struttura non è stata realizzata all'ultimo momento, ma in fase di progettazione del ponte non si parlava di problemi alle navi. E ora, dopo l'apertura, sono apparse in qualche modo queste dichiarazioni"- ha detto il deputato.

Secondo Morozov, il ponte di Crimea è un progetto importante, necessario alla penisola indipendentemente dalla situazione politica nel mondo.

"I cittadini della Crimea necessitano di una comunicazione affidabile con la terraferma, quindi non accettiamo alcuna insinuazione da Washington a nostro danno", ha aggiunto il deputato.