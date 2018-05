Telefonata di Erdogan a Putin per discutere la situazione nella Striscia di Gaza

"Il nostro presidente ha avuto una conversazione telefonica con Putin in cui è stata discussa l'escalation di violenza nella Striscia di Gaza, provocata dal trasferimento dell'Ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Erdogan ha detto che la brutale repressione contro i dimostranti palestinesi di fronte al mondo intero è vergognosa ed ha informato Putin del vertice straordinario dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, che si svolgerà ad Istanbul venerdì per questi eventi".

In precedenza il presidente turco aveva commentato gli scontri a Gaza con i leader di Palestina, Giordania, Malesia, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Indonesia, Sudan, Germania ed Iran.

Le proteste sono iniziate nella Striscia di Gaza lunedì, sullo sfondo del 70° anniversario della fondazione dello Stato israeliano ed il trasferimento dell'Ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. I soldati israeliani hanno sparato contro i manifestanti palestinesi. Secondo le ultime informazioni, 61 palestinesi sono morti negli scontri. Il leader palestinese Mahmoud Abbas ha annunciato tre giorni di lutto.

Erdogan ha definito le azioni di Israele nella Striscia di Gaza un genocidio. In solidarietà con il leader palestinese Abbas ha dichiarato tre giorni di lutto in Turchia per le vittime degli scontri nella Striscia di Gaza, così come ha deciso di richiamare per consultazioni gli ambasciatori negli Stati Uniti ed Israele.

Il ministero degli Esteri turco ha proposto all'ambasciatore israeliano di lasciare il Paese.