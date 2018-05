"L'Ucraina è fuori dalla legalità da tempo, e per tornare ad essa devono succedere due cose: o tutti diventeranno ragionevoli e capiranno cosa stiamo sbagliando, o tutti si accorderanno per la pace, che non ruberemo e vivremo onestamente. Ma abbiamo un sistema così trascurato che è difficile da credere" ha ammesso.

"Un altro avvenimento che potrebbe portare l'Ucraina sulla giusta via è una situazione d'emergenza. Questo potrebbe essere ad esempio la paura di un invasione della Russia. Questa potrebbe essere un'invasione aliena, o potrebbe emergere dall'assurdità della situazione che abbiamo raggiunto oggigiorno. Oppure un esplosione al parlamento ucraino.

La deputata ha aggiunto che, a suo parere, l'esecuzione delle autorità e un colpo di stato potrebbero anche migliorare la situazione nel paese. Inoltre, ha ricordato che durante Euromaidan nel 2013-2014, diversi politici hanno rilasciato dichiarazioni simili.

"Se avessimo le registrazioni delle dichiarazioni di Maidan, non dal palco, ma semplicemente in piazza Maidan, si vedrebbe come lo stesso speaker del parlamento ucraino, Andrey Paruby o il procuratore generale Yuri Lutsenko e altri deputati, avevano fatto dichiarazioni simili. Far saltare in aria la Cupola del parlamento ucraino, (la Savchenko è stata accusata di aver preparato il bombardamento della cupola del parlamento con mortai riporta Lenta.ru) questa è una sciocchezza" ha sottolineato.

Martedì scorso, il tribunale distrettuale Shevchenko di Kiev ha esteso l'arresto della Savchenko a 60 giorni: è sospettata di aver organizzato un attentato terroristico a Kiev e il rovesciamento del governo.