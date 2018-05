Consiglio di Sicurezza ONU discuterà oggi le violenze alla Striscia di Gaza

"La seduta inizierà alle 10.00 (in Italia le 16) su richiesta del Kuwait", ha dichiarato un portavoce.

Il Kuwait è al momento un membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Come riferito a Sputnik dal rappresentante ufficiale delle strutture mediche dell'Autorità Nazionale Palestinese Ashraf al-Qidra, il bilancio delle persone uccise negli scontri con le truppe israeliane ai confini della Striscia di Gaza lunedì è aumentato a 59, mentre i feriti sono stati oltre 2.400.

I soldati israeliani sparano contro i manifestanti, il cui numero e rabbia sono aumentati notevolmente a seguito dell'apertura dell'Ambasciata americana a Gerusalemme.

Lo scorso dicembre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il riconoscimento di Gerusalemme come capitale d'Israele e il trasferimento dell'Ambasciata americana in questa città da Tel Aviv. La decisione di Trump ha provocato la rabbia dei palestinesi e le proteste in diversi Paesi del mondo arabo.

Commentando i fatti di Gaza, la Casa Bianca ha puntato il dito contro il gruppo palestinese di Hamas per le decine di vittime, accusandolo di "azioni ciniche e provocatorie". Allo stesso tempo gli Stati Uniti hanno confermato che Israele ha il diritto all'autodifesa.