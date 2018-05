Washington dice no a presenza sudcoreani durante vertice USA-Nord Corea

"Non penso che ci siano piani concreti per la loro partecipazione in questo particolare giorno. Ma ovviamente sono partner di questo processo e, come sapete, il presidente sudcoreano Moon Jae-in sarà qui il 22 maggio per continuare queste discussioni. Restiamo come sempre in stretto contatto con i sudcoreani", ha detto la Sanders in una conferenza stampa, rispondendo alla domanda sulla possibile partecipazione del presidente sudcoreano Moon Jae-in o di altri rappresentanti di Seul nel vertice USA-Nord Corea.

Come riportato in precedenza, il 27 aprile presso la città nella zona demilitarizzata tra le due Coree di Panmunjom Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in hanno concordato la necessità di normalizzare le relazioni tra i due Paesi, formalmente in guerra dal 1950.

Il vertice USA-Nord Corea si svolgerà il 12 giugno a Singapore.