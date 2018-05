A Washington incontro tra segretario Difesa USA e capo diplomazia di Seul

"Il ministro Kang ha parlato della dichiarazione di Panmunjom e degli sforzi per migliorare le relazioni tra le due Coree per raggiungere l'obiettivo comune di denuclearizzazione… Il segretario Mattis ed il ministro Kang hanno espresso la speranza che i prossimi colloqui USA-Nord Corea, in programma il 12 giugno, assicureranno un'opportunità storica per raggiungere una decisione diplomatica che porti alla denuclearizzazione completa, verificabile e irreversibile della Corea del Nord", ha detto la White.

Prima ancora la Kang aveva avuto colloqui a Washington con il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Come riportato in precedenza, il 27 aprile presso la città nella zona demilitarizzata tra le due Coree di Panmunjom Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in hanno concordato la necessità di normalizzare le relazioni tra i due Paesi, formalmente in guerra dal 1950.

Il vertice USA-Nord Corea si svolgerà il 12 giugno a Singapore.