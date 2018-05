"Il mondo oggi è nel caos… e lo scontro sembra prevalere sulla razionalità… Per prevenire la diffusione dei conflitti, contenere le tensioni, preservare ciò che funziona ancora, è quello che intendiamo fare nel caso dell'accordo iraniano", ha detto la Mogherini.

Secondo lei, proprio nel momento in cui tutto non va bene è necessario fare affidamento sul dialogo per evitare gli scenari più sfavorevoli.