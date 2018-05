Per l’Ucraina non ci sono le prospettive per entrare nell’UE

L’ambasciatore dell'Unione Europea a Kiev, Hugues Mingarelli, ha dichiarato che al momento non ci sono le prospettive per l’ingresso dell'Ucraina nell’UE. Lo riferiscono i media russi.

"La Turchia, come i paesi dei Balcani, è uno degli stati che sta negoziando l'ingresso nell'UE. Questi hanno una chiara prospettiva di adesione all'UE. Nel caso dell'Ucraina oggi non vi è alcuna prospettiva di adesione all'UE", ha detto Mingarelli.

Secondo lui, questa è una grande delusione per gli ucraini che vorrebbero entrare a far parte dell'UE, la quale non potrebbe offrire all'Ucraina le prospettive di adesione per una serie di ragioni che l'ambasciatore non ha spiegato.

Alla vigilia del vertice del partenariato orientale dell'UE nel novembre 2017, il presidente della Commissione europea Jacques-Claude Juncker ha dichiarato che l'adesione dell'Ucraina all'UE non sarebbe stata presa in considerazione.