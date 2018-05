Iran, Erdogan chiama Putin per discutere su accordo nucleare

Il presidente turco Recep Erdogan ha chiamato il suo omologo russo Vladimir Putin per congratularsi con lui per il recente avvio del quarto mandato e discutere l’accordo nucleare con l’Iran.

Lo ha detto il Cremlino in una nota.

I due leader hanno discusso la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritirarsi dall'accordo nucleare del 2015 — il cosiddetto piano di azione generale congiunto (JCPOA) — che ha allentato le sanzioni a Teheran in cambio della limitazione delle attività nucleari.

© AP Photo / Francois Mori Iran, Erdogan: Decisione Trump su nucleare è da perdenti

Entrambi, si legge nella nota, "hanno sottolineato l'importanza in linea di principio del JCPOA per la sicurezza internazionale e regionale, oltre che per la non proliferazione globale, e hanno ribadito l'impegno della Russia e della Turchia a collaborare con le altre parti al Piano di azione e coordinare i loro ulteriori passi".

I presidenti hanno inoltre discusso questioni relative al processo di pace siriano.