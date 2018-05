Kim Jong-un libera gli americani detenuti in Corea su richiesta di Trump

Secondo l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna, Kim Jong-un "ha accettato la proposta ufficiale del presidente degli Stati Uniti per rimettere in libertà gli americani detenuti" ed ha disposto "l'amnistia per il loro ritorno in patria".

Tutti e tre gli americani amnistiati sono di origine coreana. Il pastore Kim Dong Chul era stato arrestato nel 2005, il professore Tony Kim nell'aprile dell'anno scorso, il suo assistente Kim Hak Son nel maggio 2017. Tutti erano stati condannati per "attività sovversive ostili". Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, dopo la visita a Pyongyang, ha riportato con sé i suoi concittadini liberati.

Pompeo ha inoltre trasmesso a Kim Jong-un un "messaggio verbale" di Trump, i cui contenuti non sono stati divulgati dalla Kcna.

Si osserva che il leader nordcoreano ha apprezzato molto la dimostrazione di Trump "del grande interesse per risolvere i problemi attraverso il dialogo".

Il presidente degli Stati Uniti intende incontrare il leader nordcoreano a maggio o agli inizi di giugno. Si prevede che l'incontro si terrà dopo il 22 maggio, quando Trump riceverà a Washington il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in.