Politico: i turchi in Montenegro si trasferiscono per ragioni strategiche

L'espansione degli imprenditori turchi in Montenegro, dove è in crescita anche la presenza di albanesi, in particolare dal Kosovo, ha più ragioni geo-strategiche che economiche. Lo ha dichiarato a Sputnik il presidente del partito montenegrino "Movimento per il cambiamento" Nebojsa Medojevic.

Medojevic pensa che per un piccolo paese come il Montenegro l'aumento del flusso di migranti sia estremamente pericoloso per la sua struttura etnica e demografica.

"L'anno appena trascorso è stato caratterizzato dall'espansione degli uomini d'affari turchi, e per quanto ne so, l'interesse per loro non è di natura economica, ma geo-strategica. Si tratta di sostenitori di Gulen che vengono qui ad aprire le loro imprese e acquistare immobili. Ovviamente, lo fanno perché vogliono restare qui", ha osservato Medojevic.

Il politico ha spiegato che il Montenegro è un paese povero con un mercato molto piccolo anche per gli imprenditori locali. "Tutte le grandi imprese e un sacco di soldi sono riservati esclusivamente agli oligarchi vicini a Djukanovic", asserisce.

Secondo lui, i cittadini turchi solo nell'ultimo anno hanno aperto un totale di 1.700 imprese in Montenegro.

"E se si considera che sono collegati con le agenzie di intelligence degli Stati Uniti, che hanno effettuato operazioni segrete in Turchia e in tutta la regione, questo è un problema serio", pensa Medojevic.

Egli è convinto che dietro questo reinsediamento di massa di cittadini turchi in Montenegro si celi qualche fine secondario, come favori politici in cambio di investimenti.

Medojevic ha raccontato che negli ultimi anni anche la mafia albanese proveniente dal Kosovo ha iniziato la sua attività anche in Montenegro.

"Gli affari principali riguardano il settore edile. Stiamo parlando della costruzione di appartamenti che saranno poi acquistati dagli albanesi e kosovari, non dai montenegrini", ha evidenziato il politico.

Secondo Medojevic, la politica del presidente Milo Djukanovic spinge costantemente i serbi locali contro i montenegrini, dividendoli e rendendoli un facile bersaglio per i fattori esterni.

"Se lo dico in Montenegro iniziano subito gli attacchi da parte dei media fedeli alle autorità e alle organizzazioni non governative che operano sotto la supervisione dell'Ambasciata degli Stati Uniti. Ma quello che sto dicendo non ha nulla a che vedere con i diritti delle minoranze nazionali in Montenegro. Indico alcuni dei cambiamenti geostrategici che possono ancora una volta portare al fatto che gli stati potenti usano il Montenegro e i Balcani per promuovere i loro interessi e per creare instabilità", sostiene il politico.

In conclusione, Medojevic ha affermato che la NATO non è in grado di aiutare il Montenegro, ma si limita solo a chiedere "di aumentare la spesa per la difesa e la partecipazione alle operazioni".