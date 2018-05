Romania,nuova richiesta di dimissioni del premier Dancila da parte del presidente Iohannis

Il presidente rumeno Klaus Iohannis ha chiesto le dimissioni del primo ministro Viorica Dancila sullo sfondo del deficit di bilancio dello stato. Ad aprile, il ministero delle Finanze del paese ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che il deficit del bilancio statale ha raggiunto 4,46 miliardi di lei rumeni (circa 1,14 miliardi di dollari) nei primi tre mesi del 2018.

"Per lo più abbiamo un'insoddisfacente evoluzione delle finanze pubbliche. Dancila dovrebbe dimettersi per lasciare libero posto a persone responsabili e competenti, in questo contesto è ovvio che il presidente della Camera dei Deputati Liviu Dragnea e il suo popolo non hanno alcuna decisione potrebbe portare a una governance giusta ed efficace", ha dichiarato Iohannis durante un briefing.

Secondo il presidente, il primo ministro non presta sufficiente attenzione alle questioni relative agli investimenti e il Partito socialdemocratico (PSD) al governo non affronta i problemi esistenti nel paese. La coalizione di governo ha nominato e approvato Dancila come primo ministro dello stato europeo a gennaio. È diventata la prima donna a capo del governo rumeno.

Questa non è la prima richiesta affinché Dancila si dimetta da parte di Iohannis. Dopo il suo tentativo di aprile, i partiti di opposizione hanno appoggiato l'iniziativa, tuttavia Dancila ha dichiarato di non avere intenzione di lasciare l'incarico. Nel quadro della legislazione rumena, un presidente non può dimettere un primo ministro, poiché tale questione rientra nelle competenze del parlamento.