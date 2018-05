Cremlino annuncia incontro tra Putin e Merkel a Sochi il 18 maggio

Il cancelliere tedesco Angela Merkel si recherà in visita a Sochi il 18 maggio ed avrà colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, ha comunicato l'assistente del capo di Stato russo Yury Ushakov ai giornalisti.

"Merkel verrà da noi", ha detto Ushakov, specificando che la sua visita avverrà il 18 maggio.

Dal governo tedesco hanno confermato la visita del cancelliere Angela Merkel a Sochi il 18 maggio, hanno riferito a Sputnik dall'ufficio stampa della cancelleria.

"Nell'incontro governativo la vice portavoce del governo federale Ulrike Demmer ha appena confermato che la visita si svolgerà a Sochi 18 maggio. Altre informazioni da parte nostra saranno rese pubbliche in seguito", — si afferma in un comunicato ottenuto in risposta alla richiesta di Sputnik.

"Il cancelliere è in costante contatto con il presidente russo", ha aggiunto Ulrike Demmer.