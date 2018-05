“Nel nuovo mandato Putin può riconciliarsi con Occidente, tutto è nelle mani dell'Europa”

"Lunedì 7 maggio 2018 Vladimir Putin farà il giuramento e si insedierà per il quarto ed ultimo mandato come presidente della Federazione Russa", - ricorda il segretario permanente dell'Accademia di Francia Hélène Carrère d'Encausse sulle pagine di Le Figaro.

Per coloro che in Occidente "preferiscono le caricature al ragionamento" è il trionfo del dittatore e la conferma che in Russia esiste una "democratura" che rappresenta una minaccia per i Paesi vicini e la pace nel mondo, ricorda l'esperta francese, ricordando come Hillary Clinton abbia paragonato Vladimir Putin ad Hitler.

Tuttavia, essenzialmente, la rielezione di Vladimir Putin testimonia il sostegno che gode dalla maggioranza dei russi, è convinta l'autrice dell'articolo. E' stato confermato dai sondaggi pre-elettorali ed oltre il 70% degli elettori ha votato Putin per conferirgli il nuovo mandato al Cremlino.

Come sottolineato da Hélène Carrère d'Encausse, la stabilità politica è di fondamentale importanza nella società russa. Il sostegno dei russi a Vladimir Putin è in parte dovuto al ricordo del "caos degli anni '90" e alle paure per il crollo del Paese e al ritorno della confusione interna.

Gli europei dovrebbero smettere di vedere Vladimir Putin come uno stereotipo di dittatore e ammettere che il suo potere gode del sostegno della maggioranza dei cittadini russi, ha scritto alla vigilia dell'insediamento al Cremlino Hélène Carrère d'Encausse. Oggi dipende dalle azioni dei leader europei se la Russia rimarrà parte dell'Europa o si volterà verso l'Asia, avverte l'autrice dell'articolo di Le Figaro.