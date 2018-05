Secondo il politico, l'abolizione delle sanzioni e il dialogo con Mosca sono sostenuti non solo dai tedeschi orientali, ma anche dalla "maggioranza degli abitanti di tutta la Germania".

La governatrice della regione Meclemburgo-Pomerania Anteriore Manuela Schwesig ha chiesto la cancellazione delle sanzioni UE contro la Russia, segnalano i giornalisti di "Die Welt" Sabine Menkens e Daniel Friedrich Sturm. "Credo che sia nell'interesse dei tedeschi e russi porre fine alle sanzioni reciproche", ha affermato il politico. Pertanto entrambe le parti dovrebbero "avvicinarsi reciprocamente", ma anche la Russia ha il dovere di "contribuire", ha aggiunto.

"Dopo quattro anni di sanzioni economiche reciproche, possiamo dire che non hanno raggiunto il loro obiettivo", ha sottolineato la Schwesig.

Nella sua regione le sanzioni colpiscono in primo luogo l'agricoltura, "i contadini non possono dire che la situazione sia migliorata dal momento che non possono vendere il loro formaggio".

In Germania orientale, la Schwesig cerca di raggiungere una posizione comune sulle sanzioni anti-russe con i rappresentanti di altri partiti.

"Ad esempio, il mio collega Reiner Haseloff della Sassonia-Anhalt è d'accordo con me. Anche lui vuole la cancellazione delle sanzioni. La cooperazione nell'economia è migliore dell'isolamento".

In futuro il land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore intende sviluppare nuovamente i rapporti con la regione di San Pietroburgo. Secondo la Schwesig, molti abitanti della sua regione "vogliono che la Germania faccia da ponte con la Russia e assuma il ruolo di mediatore nei conflitti". Non solo i tedeschi orientali, ma anche "la maggior parte degli abitanti di tutta la Germania" vogliono il dialogo con Mosca, ha riassunto il politico.