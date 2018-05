"Consapevole della responsabilità enorme nei confronti del popolo e della Russia" - Putin

"In questo momento, assumendo l'incarico di presidente della Russia, in particolare sono profondamente consapevole della mia enorme responsabilità nei confronti di ciascuno di voi, di fronte a tutti i nostri cittadini di varie nazionalità, della responsabilità per la Russia, un Paese di grandi vittorie e successi con mille anni di storia dello Stato russo e dei nostri antenati. Il loro coraggio, il duro lavoro, l'unità invincibile, l'atteggiamento sacro verso la propria terra d'origine sono un esempio di eterna devozione alla patria", — ha detto Putin alla cerimonia di insediamento al Cremlino.

Ha inoltre affermato di ritenere "un proprio debito e il senso della propria vita fare di tutto per la Russia per il suo presente e per il suo futuro, pacifico e prospero".