Putin a nuovo governo: fondamentale è la continuità

Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l'importanza della continuità e la ricerca di nuovi metodi in un incontro con i membri del governo, secondo quanto riferito da un comunicato stampa del Cremlino.

"È importante mantenere e sviluppare — ha detto Putin come riportato nella nota diffusa questa mattina — questi nuovi approcci e, in generale, assicurare la continuità nel lavoro e la coerenza nello sviluppo del paese, compreso un chiaro ritmo di lavoro nel prossimo periodo in cui il nuovo governo sarà formato. Sto contando sul vostro sostegno, sul vostro senso di responsabilità e sulla vostra professionalità".