Russia, Putin: compito chiave è aumentare reddito reale cittadini

Aumentare il reddito reale dei cittadini russi sarà un compito importante per la leadership del paese nei prossimi anni: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ai membri del governo, prima dell'inaugurazione.

"In generale — si legge in una nota del Cremlino —, il nostro compito chiave per i prossimi anni è un aumento significativo del reddito reale dei cittadini. E ora c'è una buona base per farlo. L'economia è diventata più stabile, ha gestito il forte calo dei prezzi del petrolio, i tentativi di mettere pressione attraverso le sanzioni, i cambiamenti delle impostazioni politiche globali".

Il presidente ha osservato che le azioni del governo hanno permesso di superare il crollo dell'economia, assicurare il ripristino e la rivitalizzazione di molti settori. Putin ha detto che l'aumento degli stipendi dei dipendenti statali, compresi medici, insegnanti e altri professionisti, è stato un risultato importante.