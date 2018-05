Sondaggio: chi è oggi il leader politico più forte?

Il sondaggio è stato condotto per Sputnik News dalla più longeva società francese di sondaggi d'opinione IFop dal 22 al 27 marzo 2018 in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

Più di un terzo degli italiani (38%), francesi e tedeschi (34% ciascuno) considerano al momento Vladimir Putin il leader più forte nel mondo; allo stesso modo la pensa il 26% dei britannici e il 23% degli americani. Donald Trump è considerato il leader più forte dal 43% degli americani e da un terzo dei britannici (33%).

In tre Paesi europei, le donne più degli uomini ritengono il presidente Vladimir Putin il leader più forte del mondo: in Francia il 38% delle donne a fronte del 31% degli uomini, in Germania il 37% delle donne rispetto al 31% degli uomini ed in Gran Bretagna il 28% rispetto al 26%.

Francia

I liberi professionisti più di dirigenti, operai, impiegati e disoccupati preferiscono Putin (46% a fronte del 31%, 37%, 40% e 33% rispettivamente).

I manager più di impiegati e disoccupati ritengono il presidente russo Vladimir Putin il leader più forte nel mondo (48% a fronte del 35% e 29%).

I laureati ed i diplomati più delle persone con il livello di istruzione più basso e chi ha un master considerano Putin il leader più forte nel mondo (rispettivamente 39%, 33%, 34% e 24%).

I sostenitori del Fronte Nazionale, così come chi ha simpatie per la destra più spesso di centristi e e sostenitori della sinistra definiscono Putin un leader forte (rispettivamente 41%, 40%, 32% e 30%).

I sostenitori di sostenitori Marine Le Pen più di quelli di Emmanuel Macron considerano un leader forte il presidente russo Vladimir Putin (39% a fronte del 31%).

Chi non è mai stato in Russia più spesso definisce Putin un leader forte rispetto a quelli che vi hanno viaggiato (35% contro 28%).

Donald Trump è considerato un leader forte più dagli uomini che dalle donne (29% uomini contro 23% donne), così come il presidente cinese Xi Jinping (23% uomini contro 12% donne).

Angela Merkel è considerata la leader più forte del mondo più dalle donne rispetto agli uomini (13% contro 6% rispettivamente).

Germania

Quelli che sono stati in Russia più spesso considerano Putin un leader forte rispetto a chi non ci è mai stato (35% contro 31%).

Xi Jinping è considerato il leader mondiale più forte in maggioranza dagli uomini rispetto alle donne (27% contro 10%), al contrario Angela Merkel ha più successo tra le donne (15% contro il 9% degli uomini).

Donald Trump è considerato il leader più forte con maggiore frequenza dai giovani tedeschi nella fascia d'età compresa tra i 18-24 anni (48%) rispetto ai più maturi (over 35 al 23%).

Xi Jinping è considerato il leader mondiale perlopiù dalla popolazione più anziana over 65 (30% rispetto al 12% dei giovani sotto i 35 anni).

I sostenitori della sinistra e della destra liberale FDP considerano più frequentemente Xi Jinping il leader più forte del mondo (23% contro 15%).

Italia

Le persone con il più alto livello di istruzione con maggior frequenza rispetto alle persone con titoli di studio più bassi definiscono Vladimir Putin il leader più forte (41% contro 33%).

Nel Nord e nel Sud del Paese il presidente russo è considerato il leader mondiale più forte rispetto al Centro (40%, 39% e 31% rispettivamente).

Chi vota a destra rispetto a chi si dichiara di sinistra considera Putin come il leader più forte (42% contro 34%), la percentuale più alta si registra tra chi simpatizza per il partito Fratelli d'Italia (50%).

I cattolici più di protestanti ed evangelici scelgono Putin come leader mondiale (39% contro 24%).

Chi è stato in Russia più spesso considera leader mondiale Putin rispetto a chi non c'è mai stato (41% contro il 37%).

Angela Merkel riscuote maggiori consensi tra le donne (18% contro 7% uomini), mentre il presidente cinese Xi Jinping tra gli uomini (18% contro il 7% donne).

In Italia Trump è considerato il leader più forte tra i giovani sotto i 35 anni (34% contro 28% tra gli over 35).

Regno Unito

Vladimir Putin è considerato il leader più forte in prevalenza dalle persone più avanti con gli anni (29% tra gli over 35 rispetto al 24% tra i più giovani), la percentuale più alta la si trova tra gli anziani (32% tra gli over 65).

Nella parte orientale e meridionale dell'Inghilterra più spesso che in altre regioni considerano Putin come il leader più forte (32% e 30% contro il 23% e il 24% in Galles, Scozia e Irlanda del Nord).

Un terzo dei liberal-democratici considera Vladimir Putin il leader mondiale più forte (33%).

Stati Uniti

Le persone con un reddito annuale superiore ai 100mila dollari più di tutti considerano Putin come il leader mondiale più forte (30% contro 21%).

Nella parte occidentale degli Stati Uniti più persone rispetto al Midwest e al Sud definiscono Putin come il leader mondiale più forte (28% contro 19% e 21%).

I democratici più dei repubblicani considerano Putin il leader mondiale più forte (29% contro il 13%). Al contrario Donald Trump è scelto più dai repubblicani che dai democratici (73% contro 28%).

Nel sondaggio sono state intervistate 5.029 persone maggiorenni così ripartite tra i vari Paesi:

Francia: 1.004

Germania: 1 015

Italia: 1.009

Gran Bretagna: 1,001

Stati Uniti: 1000

Il sondaggio è stato condotto per l'agenzia di notizie Sputnik dalla società più longeva in Francia per lo studio dell'opinione pubblica IFop dal 20 al 27 settembre 2017. Il campione è rappresentativo della popolazione per sesso, età, distribuzione geografica. Il margine di errore è del 3,1% a fronte di un'attendibilità del 95%.

