Parenti di McCain non vogliono vedere Trump al funerale del senatore americano

I parenti del senatore statunitense John McCain, a cui la scorsa estate è stato diagnosticato un cancro al cervello, hanno informato la Casa Bianca che non vogliono vedere il presidente Donald Trump al funerale, scrive il New York Times.

McCain, 81 anni, è stato rieletto nel 2016 al Senato per il sesto mandato di 6 anni. Nel 2017 gli è stato diagnosticato il glioblastoma. In precedenza ha dichiarato che non si sarebbe presentato per un nuovo mandato a seguito della grave malattia.

Secondo la pubblicazione, i parenti di McCain vorrebbero vedere al suo funerale il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, e non il presidente degli Stati Uniti. Questa decisione è motivata dalle "relazioni instabili" tra l'inquilino della Casa Bianca e il senatore.

I parenti del senatore organizzeranno una cerimonia funebre nella cattedrale di Washington, si afferma nell'articolo.

McCain è stato eletto in Arizona, dove ora si trova in cura. Nel 2008 si è candidato alla presidenza degli Stati Uniti per il Partito Repubblicano, ma ha perso contro Barack Obama. McCain è noto come critico di Trump.