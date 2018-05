Macron dichiara di voler il “dialogo storico” con Putin

Il capo di Stato francese ha spiegato di voler "la coesione della Russia con l'Europa e non permettere alla Russia di chiudersi in sè stessa".

"Vladimir Putin sogna di riportare la Russia alla sua grandezza… Per me, la Russia è parte dell'Europa, anche se la Russia non ha quasi mai conosciuto la democrazia in cui viviamo", ha dichiarato l'inquilino dell'Eliseo.

Allo stesso tempo Macron ha detto che rimarrà irremovibile sulle questioni di ingerenza negli affari interni.

"Non permetteremo a questi tentativi di avere posto. Con questo atteggiamento si può ottenere il rispetto. La propaganda russa ha ridotto la sua intensità, il nostro dialogo franco sulla Siria ha permesso di trasmettere messaggi al regime siriano", — ha sottolineato il presidente francese.