La Francia condanna Trump per dichiarazioni su attentati terroristici di Parigi

In precedenza Trump aveva affermato che le vittime degli attacchi terroristici a Parigi nel novembre 2015 sarebbero state di meno se in Francia fosse stato legalizzato il porto d'armi, in quanto gli addetti dei ristoranti avrebbero avuto l'opportunità di neutralizzare i terroristi.

"La Francia esprime la sua ferma condanna della dichiarazione del presidente Trump sugli attacchi terroristici del 13 novembre 2015 a Parigi e chiede il rispetto per la memoria delle vittime", si afferma in un comunicato del ministero degli Esteri francese.

La sera del 13 novembre 2015 tre gruppi di terroristi avevano perpetrato una serie coordinata di attacchi a Parigi e nel sobborgo di Saint-Denis. Tre jihadisti si erano fatti esplodere con le cinture esplosive presso lo stadio "Stade de France", dove si svolgeva la partita di calcio tra la Francia e la Germania. Un altro gruppo (almeno tre persone) ha attaccato bar e ristoranti nella parte orientale di Parigi. Altri tre hanno preso in ostaggio i visitatori della sala da concerti "Bataclan". Complessivamente 130 persone hanno perso la vita negli attacchi terroristici, mentre i feriti sono stati 350.