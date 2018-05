Avvocato di Trump rivela: presidente intenzionato cambiare regime in Iran

L'avvocato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, ha parlato del desiderio dell'inquilino della Casa Bianca di "cambiare il regime" in Iran.

Lo ha affermato in una conferenza dell'organizzazione che sostiene la promozione della democrazia in Iran, segnala il giornale Politico.

"Trump è altrettanto interessato a cambiare il regime in Iran come tutti quelli che si sono riuniti qui alla conferenza", ha detto Giuliani.

Secondo l'ex sindaco di New York, il cambio di potere in Iran è "l'unica via per la pace in Medio Oriente".

"E' più importante della risoluzione del conflitto israelo-palestinese", ha aggiunto.

A gennaio Trump, commentando le manifestazioni di protesta nelle principali città iraniane, aveva affermato che gli Stati Uniti sosterranno il popolo iraniano "quando sarà il momento".

In precedenza Trump ha ripetutamente espresso la sua insoddisfazione per l'accordo nucleare tra l'Iran ed il "sestetto" di mediatori internazionali (Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania). Il presidente americano ha minacciato di ritirarsi dall'accordo se non si riuscirà a "correggerlo".