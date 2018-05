Presidente sudcoreano esclude ritiro truppe americane

"Le forze americane in Corea sono una questione di rapporti alleati della Corea del Sud e gli Stati Uniti e non sono legate alla firma del trattato di pace," — ha riferito il rappresentante ufficiale dell'amministrazione presidenziale.

L'agenzia riporta anche la spiegazione di una fonte nell'amministrazione presidenziale rimasta nell'anonimato, che ha affermato che "secondo la posizione del governo, le forze armate statunitensi in Corea servono da deterrente contro vicini forti, come la Cina e il Giappone."

La questione dell'eventuale ritiro dei militari americani, attualmente presenti in Corea in 28mila, è diventata oggetto di discussione in Corea del Sud dopo il vertice dei leader di Seul e Pyongyang alla fine di aprile. Allo stesso tempo gli analisti sottolineano che Kim Jong-un nel corso della riunione non ha sollevato questo problema ed ha fatto capire di comprendere che la Corea del Sud effettuerà le esercitazioni militari con gli Stati Uniti temporaneamente sospese in occasione dell'incontro.