Politico ceco: Grecia e Spagna non hanno diritto a maggiori sovvenzioni UE

Secondo il Financial Times, il progetto di bilancio UE per il biennio 2021-2027 prevede un dirottamento delle sovvenzioni dai paesi dell'Europa orientale a quelli del Sud, in particolare a Spagna e Grecia. Sputnik ne ha parlato con Přemysl Votava, vice presidente del partito ceco LEV 21 (Česká strana Narodne socialistická).