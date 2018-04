Guardian: presidente della Serbia possibilista su indipendenza del Kosovo

Il presidente della Serbia Alexander Vučić ha dichiarato in un'intervista al Guardian di essere disponibile a discutere con i leader europei l'indipendenza del Kosovo in cambio di vantaggi concreti per il suo Paese.

Nell'intervista con il giornale britannico Vučić ha affermato che nei prossimi sei mesi sono la finestra dell'anno per la firma di questo accordo.

"Siamo pronti a discutere assolutamente di qualsiasi questione, siamo pronti a prendere in considerazione qualsiasi proposta che significhi compromesso", ha detto il capo di Stato serbo, sottolineando che a Belgrado dovrebbe essere offerto qualcosa in cambio.

Come osserva il giornale, l'ex nazionalista serbo Vučić è visto oggi in Occidente come l'unica figura in grado di uscire dall'impasse sulla questione del Kosovo e aprire la strada per l'ingresso dei due Paesi nella UE.