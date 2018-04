Senatore americano chiede la fine della politica di Washington sul "cambio di regimi"

"Combattiamo da troppo tempo e in troppi luoghi, se vogliamo combattere di meno bisogna capire che il cambio di regimi non funziona, quella del cambio di regime è una politica che spesso rende la situazione peggiore," — ha dichiarato il senatore Paul in una riunione della commissione per valutare la candidatura di Mike Pompeo alla guida del Dipartimento di Stato.

Come esempi il senatore ha riportato l'Iraq e la Libia, il cui intervento militare "non ha reso l'America più sicura". Secondo il senatore, questa ingerenza "ha rafforzato l'Iran" ed ora l'Iran è "il miglior alleato dell'Iraq".