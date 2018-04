Macron su Putin: "politico intelligente con cui non bisogna mostrare debolezza"

Il capo di Stato russo Vladimir Putin è intelligente e non un ingenuo, non bisogna mostrarsi deboli, ha dichiarato oggi il presidente francese Emmanuel Macron.

"E' una persona forte ed intelligente, ma non ingenua. Pensa ad interferire con le nostre democrazie. Pertanto sono convinto che non si possa mostrare debolezza con Vladimir Putin. Quando sei debole, ne approfitta," — ha detto in un'intervista con Fox News.

Macron ha inoltre parlato di Putin come presidente forte ed ha affermato che "la gente è orgogliosa della sua politica", allo stesso tempo ha espresso l'opinione che il capo di Stato russo "è molto duro nei confronti delle minoranze e degli oppositori".