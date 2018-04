Al Parlamento russo si apprezza la nuova linea di Pyongyang

"Certamente, a mio parere, la decisione è giusta nell'ottica di de-escalation nella penisola coreana. Naturalmente accogliamo con favore questa decisione. Allo stesso tempo siamo in attesa di rispettive aperture degli Stati Uniti e dei suoi alleati per evitare lo svolgimento di esercitazioni militari e di nuove azioni per la de-escalation nella penisola coreana", ha detto Shvytkin.

Il deputato ha aggiunto che la Russia è interessata ad una soluzione pacifica e alla stabilità nella regione.