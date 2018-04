Capo diplomazia russa Lavrov in visita in Cina il 24-25 aprile

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, durante la sua visita in Cina il 23-24 aprile, incontrerà il presidente cinese Xi Jinping: sul tavolo c'è la discussione della preparazione della visita di Vladimir Putin a Tsingtao e diverse questioni bilaterali e internazionali, segnala il ministero degli Esteri russo.

Come osservato dal dicastero diplomatico russo, la visita di Lavrov è programmata in occasione del vertice dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai.

Inoltre il dicastero russo ha aggiunto che, oltre alle questioni bilaterali, i ministri di Russia e Cina "si scambieranno opinioni sullo stato attuale e le prospettive di cooperazione strategica russo-cinese, discuteranno le questioni di cooperazione bilaterale nell'agenda internazionale e le questioni regionali più urgenti, tra cui la situazione nella penisola coreana, la normalizzazione del conflitto siriano, la situazione in Afghanistan, le problematiche sulla tutela degli accordi multilaterali relativi al programma nucleare iraniano ed i rapporti di Russia e Cina nell'ONU, SCO e BRICS".