Il Giappone ritiene insufficienti i nuovi propositi della Corea del Nord

Il ministro della Difesa giapponese Itsunori Onodera ha affermato che la rinuncia della Corea del Nord ai test nucleari e al lancio di missili balistici intercontinentali "non è soddisfacente", sostenendo allo stesso tempo che la pressione su Pyongyang non debba indebolirsi.

"La dichiarazione della Corea del Nord non è soddisfacente. In particolare per il Giappone non lo è, dal momento che nel nuovo corso non è menzionata la rinuncia all'arsenale di missili balistici di medio e corto raggio nè la rinuncia alle armi nucleari. E' insufficiente," — il canale NHK riporta la dichiarazione del capo del dicastero militare giapponese in visita a Washington.

Onodera ha inoltre osservato che "ora non è il momento per la comunità internazionale di allentare la pressione sulla Corea del Nord".