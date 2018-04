Repubblicani pronti alla battaglia legale con i democratici

Il presidente americano Donald Trump ha promesso che i repubblicani reagiranno alla causa intentata dai democratici per la "collusione con la Russia" durante la campagna elettorale delle presidenziali del novembre 2016.

Vengono citati episodi controversi e scandali legati al Partito Democratico americano, in particolare, il rifiuto di fornire l'accesso ai server del partito all'FBI, il sostegno sleale dei vertici del partito per la candidatura della Clinton a scapito dell'altro candidato delle primarie Bernie Sanders con il coinvolgimento di Debbie Wasserman Schultz, ex presidente del Comitato nazionale del Partito Democratico, la "collusione" con i media e la corrispondenza elettronica governativa di Hillary Clinton gestita con la posta privata.

"Ho appena saputo che i democratici-ostruzionisti hanno fatto causa allo staff elettorale. Può essere una buona notizia, nel senso che risponderemo con i server del Comitato Nazionale del Partito Democratico che si sono rifiutati di far visionare all'FBI, con i server di Wasserman Schultz ed i documenti che provenivano da una misteriosa persona del Pakistan e con le e-mail della Clinton", ha twittato Trump.