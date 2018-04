Corea del Nord annuncia nuovo corso: rinuncia a test missilistici e nucleari

Nel suo intervento alla sessione plenaria il presidente del Partito del Lavoro di Corea e del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea Kim Jong-un ha affermato che il "nuovo corso strategico, con la focalizzazione di tutti gli sforzi alla costruzione dell'economia, è una linea più scientifica e rivoluzionaria" del partito.

Allo stesso tempo la Corea del Nord si appresta a conservare il suo potenziale nucleare militare, tuttavia rinuncia ad ulteriori test nucleari e di missili balistici, motivo dell'imposizione di sanzioni contro Pyongyang da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Queste sanzioni non consentono alla Corea del Nord di sviluppare le sue attività economiche all'estero.

"In un momento in cui abbiamo completato la dotazione di armi nucleari, ora che non ci servono più test nucleari e test di missili balistici di medio e lungo raggio, il sito di test nucleare ha esaurito la sua missione" — l'agenzia nordcoreana Kcna riporta le parole di Kim Jong-un.

Secondo l'agenzia informativa governativa, il leader nordcoreano "ha reso pubblica la posizione pacifica del nostro partito col fine di dare un contributo attivo alla costruzione di un mondo libero dalle armi nucleari, in conformità con gli ideali e le aspirazioni comuni dell'umanità". Ma alla base di tutto "c'è la crescita fino al livello necessario del potenziale militare e la garanzia di una sicurezza affidabile" per il governo della Corea del Nord e la sua gente.

Il nuovo corso è stato adottato dal partito unico al potere in Corea del Nord in previsione dell'imminente vertice inter-coreano del 27 aprile, così come dell'incontro previsto tra Kim Jong-un ed il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.