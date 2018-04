A Seul sicuri, Corea del Nord non impone diktat su ritiro truppe USA

La Corea del Nord non ha avanzato richieste per il ritiro delle truppe statunitensi dalla penisola coreana in previsione dell'incontro tra Trump e Kim Jong-un, ha dichiarato ai giornalisti il capo di Stato sudcoreano Moon Jae-in.

"La Corea del Nord mostra la volontà di completare la denuclearizzazione, non ha imposto condizioni inaccettabili per gli Stati Uniti come in passato, come il ritiro del contingente militare americano dalla Corea," — ha detto Moon Jae-in in un incontro con i direttori dei principali media locali nella sua residenza.

Il testo del suo intervento è stato distribuito dall'amministrazione presidenziale della Corea del Sud.

Secondo Moon Jae-in, Pyongyang insiste solo nel fermare la politica ostile degli Stati Uniti nei suoi confronti e nella garanzia della propria sicurezza.