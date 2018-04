George W. Bush definisce Putin “stratega intelligente”

L'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha caratterizzato il capo di Stato russo Vladimir Putin come "uno stratega intelligente" ed ha raccomandato le autorità americane di essere più determinate nei suoi confronti.

"È uno stratega molto intelligente, il problema è che il suo approccio nella maggior parte delle questioni è — vincerò e gli Stati Uniti perderanno —," ha dichiarato l'ex inquilino della Casa Bianca in un'intervista a Fox Business.

"E' un uomo molto aggressivo che vuole ripristinare l'influenza dell'Unione Sovietica, nonostante l'Unione Sovietica non esista più. Per questo ho sempre pensato che per gli Stati Uniti è importante dimostrarsi determinati nei rapporti con Putin," — ha aggiunto Bush.

A marzo durante un forum il presidente russo Vladimir Putin, rispondendo alla domanda su quale evento vorrebbe cambiare nella storia russa, ha dichiarato che avrebbe evitato il collasso dell'Unione Sovietica.