Corea, Trump: Pronto a lasciare meeting con Kim se infruttuoso

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che lascerà l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un se lo dovesse ritenere senza possibilità di successo. Se gli Stati Uniti ritengono che l'incontro con Kim non avrà successo, "non lo faremo, non ci andremo", ha detto Trump in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro giapponese Shinzo Abe.

"Se l'incontro non è fruttuoso — ha spiegato —, lo lascerò rispettosamente."

Trump ha anche detto che la sua amministrazione sta lavorando molto duramente per recuperare i tre rimanenti cittadini americani detenuti nella Corea del Nord e ha detto che c'è una possibilità che gli sforzi possano avere successo.