“La Russia non può tollerare test nucleari nordcoreani vicino alle sue frontiere”

Mosca insiste sul fatto che Pyongyang debba risolvere i problemi della sua sicurezza nazionale tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati confinanti nella regione, non può essere fatto a spese dei suoi Paesi vicini, ha dichiarato l'ambasciatore russo in Corea del Nord Alexander Matsegora.

"Il programma missilistico-nucleare nordcoreano è un grosso problema, e per il nostro Paese questo problema potrebbe essere molto più attuale di qualunque altro. Per i nostri vicini è allo stesso modo attuale, ma siamo letteralmente ad un palmo della mano dal poligono, dove vengono condotti i test… Quindi quando viene condotto un test, a noi suscita preoccupazioni molte serie", ha detto Matsegora in un'intervista con un media di Vladivostok.

Ha osservato che "diciamo francamente ai nostri partner nordcoreani che questo non può piacerci e non può soddisfarci".

"La nostra posizione è questa: non si può garantire la sicurezza nazionale a scapito della sicurezza dei vicini. Ecco il messaggio che stiamo cercando di inviare. Occorre tener conto del fatto che la Russia è vicina al poligono di test, Vladivostok ci preoccupa. Ovviamente, non abbiamo il diritto di chiudere gli occhi su quello che sta accadendo qui", ha aggiunto Matsegora.

Secondo l'ambasciatore, è per questo motivo che la Russia sostiene le sanzioni internazionali contro la Corea del Nord.

"Non c'è altra ragione per cui sosteniamo il regime delle sanzioni, vogliamo che i problemi di sicurezza della Corea del Nord siano risolti alla luce degli interessi di tutti gli Stati presenti nella regione, tenendo conto della salvaguardia della pace, della tranquillità e della stabilità", ha sottolineato l'ambasciatore russo.